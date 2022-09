உதயநிதி செங்கலை தொட்டதுமே விலை ‘விர்ருனு’ கூடிருச்சு.. எல்லா கட்டணமும் உயருது- செல்லூர் ராஜூ அட்டாக்

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : உதயநிதி ஸ்டாலினின் ராசியோ என்னவோ எப்போது அவர் செங்கலை தூக்கி காண்பித்தாரோ அன்றே செங்கல், ஜல்லி என கட்டுமான பொருட்கள் எல்லாமே விலை கூடி விட்டது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசியுள்ளார்.

மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதோடு, எந்தப் பணியும் நடைபெறாமல் இருந்ததால், ஒற்றைச் செங்கலைக் காட்டி கடந்த தேர்தல்களின்போது பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் உதயநிதி ஸ்டாலின். அதனை விமர்சித்து இப்போது பேசியுள்ளார் செல்லூர் ராஜு.

மேலும், திமுகவில் எம்ஜிஆர் சேர்ந்த பிறகுதான் அந்தக்கட்சியின் கொள்கைகளை படத்தில் நடித்து பட்டிதொட்டி எங்கும் மக்கள் மத்தியில் பரப்பினார். சாதாரண நபரான கருணாநிதியை தலைவராக கொண்டு வந்தவர் எம்ஜிஆர் எனப் பேசியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ.

AM..PM..CMஆ.. வடிவேலு இல்லாத குறையை அமைச்சர்கள் தான் போக்குறாங்க! சொல்கிறார் செல்லூர் ராஜு!

English summary

The day Udhayanidhi Stalin lifted the brick, bricks price went up, price of construction materials such as brick and gravel has gone up : criticizes Former ADMK minister Sellur Raju.