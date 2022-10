சட்டசபை அமளிக்கு இடையே.. ஆர்.பி.உதயகுமாரை கவனித்தீர்களா.. இதுதான் இவர் நிலைமையா? ஆதரவாளர்கள் அப்செட்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பால் எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட போதிலும், அதற்கான அங்கீகாரம் பெற முடியாமல் சட்டமன்றம் வரை வந்த முன்னாள் அமைச்சரான ஆர்.பி உதயகுமார் அவை காவலர்களால் வெளியேற்றப்பட்டது அவரது ஆதரவாளர்களை கடும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாகி வருகிறது உட்கட்சி நிகழ்வுகள்.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமுக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்கி உள்ளார் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமாக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம். நீதிமன்றம் வரை சென்றும் பொதுக்குழுவை நிறுத்த முடியாத நிலையில் நினைத்ததை முடித்தார் இபிஎஸ்.

நெளிந்த எடப்பாடி பழனிசாமி.. பக்கத்திலேயே ஓபிஎஸ்.. 4 மாசமாச்சே.. சங்கடப்பட்ட அதிமுகவை கவனித்த திமுக..!!

English summary

AIADMK RB Udayakumar and his supporters deeply dissatisfied Despite being appointed as the Deputy Leader of the Opposition in the AIADMK by Edappadi Palanichami's side, RB Udayakumar, a former minister who came to the Legislative Assembly without getting approval for the same, was ousted by the house guards, leaving his supporters deeply dissatisfied.