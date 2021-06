பாஜகவின் கூட்டணி கட்சிகள் பெட்டிஷன் கொடுத்தால் மட்டும் பத்தாது.. அமைச்சர் மூர்த்தி பொளேர் பேச்சு

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: பாஜகவோடு பழைய கூட்டணியில் இருப்பவர்கள் பெட்டிஷன் கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல் மத்திய சர்க்காரிடம் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான தடுப்பூசியை கேட்க வேண்டும் என தமிழக வணிகவரி மற்றும் பத்திரப் பதிவுத் துறை அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை தோப்பூர் அரசு நுரையீரல் மருத்துவமனையில் கூடுதலாக 500 ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதியுடன் கூடிய கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் 200 படுக்கையுடன் கூடிய ஆக்சிஜன் படுக்கையுடன் கூடிய கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை திறந்துவைத்தார்.

English summary

Those in the old alliance with the BJP should not only file a petition but also ask the central government to provide the required vaccine to Tamil Nadu, said Tamil Nadu Commerce and Securities Minister moorthy.