நடிகர்கள் பொறுப்பா இருக்கனும்! இதெல்லாம் தேவையா? கடுப்பான இயக்குனர் அமீர்! இதுதான் காரணமா?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட விளையாட்டு விளம்பரங்களில் நடிகர்கள் பங்கேற்பதில் நடிகர்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும். ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நடிகர்களை திரையரங்குகளில் மட்டும் பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டும் என இயக்குனர் அமீர் கூறியுள்ளார்.

ஆன்லைன் ரம்மி காரணமாக தமிழகத்தில் கொலை, தற்கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக கல்லூரி மாணவர்கள், காவலர்கள், தொழிலதிபர்கள் என தற்கொலை பட்டியல் நீண்டு வருகிறது.

இதனால் தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட சூதாட்ட விளையாட்டுக்களை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. மேலும் ரம்மி விளம்பரங்களில் நடிப்பதை நடிகர்கள் நிறுத்த வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை உள்ளது.

English summary

Actors must act responsibly in their participation in sports advertisements, including online rummy. Director Aamir has said that fans and the public should be happy to see the actors only in theaters.