சாத்தான்குளம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் 2 பேரையும் போலீசார் கொடூரமாகத் தாக்கினார்..ஜாமீன் தர சிபிஐ எதிர்ப்பு

மதுரை : சாத்தான்குளம் விவகாரத்தில் காவல் நிலையத்தில் வைத்து தந்தை, மகனை போலீசார் கொடூரமாக தாக்கியுள்ளதாக உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது. முக்கிய குற்றவாளிகளான ரகுகணேஷ் உள்ளிட்டோருக்கு ஜாமீன் வழங்கினால் சாட்சியங்கள் கலைக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் சிபிஐ தரப்பில் வாதிடப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2020ம் ஆண்டு ஜூன் 19ம் தேதி கொரோனா ஊரடங்கின்போது சாத்தான்குளத்தில் செல்போன் கடை நடத்தி வந்த தந்தை மகனான ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் இருவரையும் போலீசார் காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.

விசாரணை என்ற பெயரில் இருவரையும் போலீசார் தாக்கியதில் இருவரும் உயிரிழந்த தகவல் வெளியாகி நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

The CBI has stated in the Madurai bench of the High Court that the father and son were brutally beaten by the police while being kept in the police station in the Sathankulam case. The CBI has also argued that granting bail to the main culprits, including Raghuganesh, could lead to the dissolution of evidence.