தமிழகத்தையே உலுக்கிய கோகுல் ராஜ் கொலை வழக்கு கடந்து வந்த பாதை!

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ஓமலூரைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி மாணவர் கோகுல்ராஜ் தலை துண்டிக்கப்பட்டு சிதைக்கப்பட்டு நாக்கு அறுக்கப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சாதி ஆணவக் கொலை வழக்கின் முதல் குற்றவாளியான யுவராஜூக்கு சாகும் வரை சிறையில் இருக்க வேண்டும் என நீதிபதி சம்பத்குமார் தீர்ப்பளித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோகுல்ராஜ் கொலை நடந்த 2015 ஜூன் 23 முதல் தீர்ப்பு வாசிக்கப்படும் 2022 மார்ச் 8 வரை பல்வேறு திடுக்கிடும் திருப்பங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. மர்ம கிரைம் திரைப்படம் போல இந்த வழக்கு கடந்து வந்துள்ளது.

கொலை வழக்கை விசாரித்த அதிகாரி விஷ்ணுபிரியாவும் தற்கொலை செய்து கொண்டார். கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கின் பின்னணி, வழக்கு கடந்து வந்த பாதையைப் பார்க்கலாம்.

கோகுல்ராஜ் ஆணவக்கொலை வழக்கு: யுவராஜ் & கார் டிரைவருக்கு 3 ஆயுள் தண்டனை - சாகும் வரை சிறை

English summary

Gogulraj murder case: ( கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு) Let’s look at the path that the genocide case has gone through over the last 7 years Time From 2015 June 23rd to 2022 March 8th.