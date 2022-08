தென்மாவட்டங்களில் விடாது கொட்டிய மழை..பெருகிய வெள்ளம்..நிரம்பும் அணைகள்..அருவிகளில் குளிக்கத் தடை

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, நேற்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்தது. குறிப்பாக நெல்லை, கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களிலும்,மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்று அதிகனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கன்னியாகுமரி, நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அரக்கோணத்திலிருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த 4 குழுக்கள் சென்றுள்ளன.

கன்னியாகுமரிக்கு ரெட் அலர்ட்.. கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

English summary

In Tamil Nadu, Kanyakumari, Tirunelveli and Tenkasi districts have experienced floods due to heavy rains. Due to the increased water flow in the waterfalls, tourists have been banned from bathing.