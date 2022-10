தேவர் தங்க கவசம்.. பரபரப்பு தீர்ப்பு.. “டிஆர்ஓ பொறுப்பில்”.. ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் கோரிக்கை நிராகரிப்பு!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தேவர் தங்கக் கவசத்தை தங்களிடம் வழங்கவேண்டும் என்ற ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் தரப்பு கோரிக்கைகளை நிராகரித்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை. தேவர் தங்கக் கவசத்தை மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குரு பூஜை மற்றும் தேவர் ஜெயந்தி வரும் 28ஆம் தேதி தொடங்கி 30ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

அதிமுக சார்பில் வழங்கப்பட்ட தேவர் தங்கக் கவசத்தை வங்கியில் இருந்து பெற்று ஒப்படைப்பது தொடர்பாக ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே போட்டா போட்டி நடந்து வருகிறது.

தேவரின் தங்கக் கவசத்தை பெறப் போவது யார் என்பது இன்று தெரியவரும். இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு அதிமுகவில் இருக்கும் அதிகாரத்தை தெளிவுபடுத்தும் என்பதால், பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

சீனிவாசனுக்கு தான் உரிமை.. தேவர் கவசத்திற்கு ஓபிஎஸ் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது.. சீறிய செல்லூர் ராஜூ!

English summary

It will be decided today who will receive and hand over Thevar gold armor on behalf of AIADMK. The case in this regard is being heard again in the Madurai High Court today. There is great anticipation as the verdict in this case will clarify the power of O. Panneerselvam in ADMK.