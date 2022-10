சூரிய கிரகணம்: தீபாவளிக்கு மறுநாள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மூடல்! இரவு 7 மணிக்கு பின் அனுமதி!

Madurai

oi-Mathivanan Maran

மதுரை: சூரிய கிரகணத்தை முன்னிட்டு தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் அக்டோபர் 25-ந் தேதி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மூடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் அக்டோபர் 25-ந் தேதி இரவு 7 மணிக்கு பின்னரே பொதுமக்கள் தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுவர்.

சூரிய கிரகணமானது அக்டோபர் 25-ந் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையன்று காலை 5.11 மணி முதல் மாலை 6.27 மணிவரை நிகழும். இதனையடுத்து பெரும்பாலான கோவில்கள் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.சூரிய கிரகண நாளில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில், காலை 8.11 மணி முதல் இரவு 7.30 மணிவரை மூடப்படும் என ஏற்கனவே தேவஸ்தான நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது.

English summary

Madurai Meenakshi Sundaraswarar Temple in Madurai will remain closed from 11am-7pm on Tuesday, Oct 25 in view of solar eclipse. Devotees will be allowed till 11 am & after 7 pm. This applies to all sub-temples of Meenakshi Sundareswarar Temple: