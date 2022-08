சஹ்யோக்னா என்ன? இந்தி வெறியர்கள்! மத்திய ரயில்வே முடிவால் கொதித்து போன எம்.பி சு.வெங்கடேசன்!

Madurai

oi-Mani Singh S

மதுரை: ரயில் நிலைய உதவி மையங்களின் பெயரை இந்தியில் 'சஹ்யோக்' என்று மாற்றியுள்ளதற்கு சு.வெங்கடேசன் எம்பி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு இந்தி மொழி திணிப்பில் ஈடுபடுவதாக அடிக்கடி குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருகிறது.

குறிப்பாக கல்வியில் இந்தி, ரயில்வே துறையில் இந்தி என, எங்கும் இந்தி, எதிலும் இந்தி என்ற கொள்கையை பின்பற்றுவதால் தேச ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த முடியும் என்பது மத்தியில் ஆளும் பாஜகவின் கருத்தாக உள்ளது.

English summary

Madurai MP Venkatesan slams Railway board for their move to renamed railway station help desk name as sahyog.And urges Union railway minister Ashwini Vaishnav to immediately intervene and withdraw the order.