புது பிரச்சினை.. இரவு, பகலாக பறந்து வரும் கரும் துகள்கள்! தத்தளிக்கும் மதுரை தத்தனேரி.. என்ன காரணம்?

Madurai

oi-Veerakumar

மதுரை: மதுரை தத்தனேரி மின்மயானத்தில் இருந்து வெளியாகும் கரும்புகையுடன் கரும் துகள்கள் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மீது படிவதால் பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

மதுரை மாநகராட்சியில் தத்தனேரி, கீரைத்துறை ஆகிய இரண்டு இடங்களில் மின் மயானங்கள் இயங்கி வருகின்றன. தற்போது தத்தனேரி மயானத்தில் அதிகமான சடலங்கள் எரியூட்டப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக மின் மயானம் இரவும் பகலும் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

The public has expressed concern as black particles emitted from the Madurai Thathaneri electric mayanam is depositing on houses and the public in the area.