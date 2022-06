தமிழகம் வந்த வெளிநாட்டு விமான பயணிகளிடம் கொரோனா கண்டறியப்படவில்லை! இருந்தாலும்..அமைச்சர் எச்சரிக்கை

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : வெளிநாடுகளில் இருந்து மதுரைக்கு வந்த ஆயிரக்கணக்கான நபர்களிடம் சோதனை செய்த போதும் யாருக்கும் கொரோனா தொற்று என்று கண்டறியப் படவில்லை எனவும் இருந்தும் சுகாதாரத்துறையினர் கூடுதல் கவனத்துடன் பணியாற்ற வேண்டுமென தமிழக மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா பாதிப்பு இந்தியாவில் மூன்றாவது அலைக்குப் பிறகு அதல பாதாளத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை வெறும் 50 என்ற எண்ணிக்கைக்கு குறைவாகவே இருந்தது.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் கொரோன தொற்றின் எண்ணிக்கையானது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 50க்குள் இருந்த பாதிப்பு தற்போது 200 என்ற அளவை எட்டி வரும் நிலையில் தமிழக அரசு மற்றும் சுகாதாரத்துறை சார்பில் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Medical and Public Welfare Minister Subramanian has advised the health department to be extra vigilant despite the fact that thousands of people who came to Madurai from abroad were tested but no one was diagnosed with corona infection.