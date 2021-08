மாபா பாண்டியராஜனுக்கு பொருளாதாரம் தெரியாது.. உளரும் நபர்.. பிடிஆர் கடும் தாக்கு

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: மாஃபா பாண்டியராஜனுக்கு பொருளாதாரம் தெரியாது. அவர் வாய்க்கு வந்ததையெல்லாம் உளறும் நபர். அவருடைய கேள்விக்கு எல்லாம் என்னால் பதில் கூற முடியாது என்று தமிழ்நாடு நிதித்துறை அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் காட்டமாக தெரிவித்தார்.

நாளை சட்டசபையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் சிறப்பு அம்சங்கள் எதுவும் இடம் பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

அதேநேரம் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்ட நிதியமைச்சர், கடும் நிதிசிக்கலில் தமிழகம் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார். எனவே வரிகள் உயருமா என்ற அச்சமும் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister PTRPalanivel Thiagarajan said that Mafa Pandiyarajan The person who Spoke everything that came into his mouth.