உதயகுமாருக்கு பதில் சொல்ல நான் ஆள் இல்ல.. அவர் ஊழல் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா.. போட்டுத் தாக்கிய பிடிஆர்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : ஆர்.பி.உதயகுமருக்கு பதில் சொல்லும் ஆள் நான் இல்லை. அவர் செய்துள்ள ஊழல் குறித்து பேச ஆரம்பித்தால் நேரம் போதாது என நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சியில் மதுரைக்கு எந்தவொரு வளர்ச்சி திட்டமும் கொண்டு வரப்படவில்லை, ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்களில் கொடூரமான ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது என்று நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் விமர்சித்திருந்தார்.

அதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆர்.பி உதயகுமார் அறிக்கை வெளியிட்டார். அதில், கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு கால ஆட்சியில் மதுரை மாவட்ட வளர்ச்சிக்கு எந்த திட்டங்கள் செய்யப்பட்டது என்று பட்டியலிட்டுக் கூற முடியுமா என கேள்வி எழுப்பினார் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார்.

மதுரைக்கு என்ன செய்தீர்கள் என கேட்ட பிடிஆர்.. ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு வந்த கோபம்.. காட்டமாக பதிலடி

English summary

Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan said that I am not the person to answer RB Udhayakumar. If I starts talking about Udhayakumar's corruption, time will not be enough, he added.