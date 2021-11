திருமணமான 2வது நாளே மனைவியை கொன்ற கணவன்! பழி வாங்க கூலிப்படையை ஏவிய பெண் வீட்டார்.. பரபரக்கும் மதுரை

Madurai

மதுரை: கர்ப்பிணி மனைவியை கொலை செய்த வழக்கில் ஜாமினில் வந்தவரை கொல் வதற்காக பெண் வீட்டார் அரிவாளுடன் துரத்தி உள்ளனர்.

பெண் வீட்டார் துரத்தியதில் அலறி அடித்து ஓடியவர் உயிர் பிச்சைக் கேட்டு காவல்நிலையத்தில் தஞ்சம் அடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தானை அடுத்த ராயபுரத்தை சேர்ந்த கிளாடிஸ்ராணி என்பவரும் அவனியாபுரத்தை சேர்ந்த ஜோதிமணி என்பவரும் காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஜோதிமணி காதலிப்பதாகவும், அவருடன் சேர்ந்து நெருங்கி பழகியதால் தான் கர்ப்பம் ஆனதாகவும், கிளாடிஸ்ராணி வீட்டில் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் காதலியை கரம்பிடிக்க மனமில்லாத ஜோதிமணி திருமணம் செய்ய மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

It is said that the woman he fell in love with in Madurai was forced into marriage while she was pregnant. Thus the man who killed his wife was imprisoned. The mystery mob chased him with a scythe until he was released on bail in the murder case. The groom took refuge in the police station asking for his life