மதுரைக்கே ராஜா நான் தான்! கெத்தாக பேசிய ‘மாஜி’! ஓட்டையை போட ரூட் போட்ட ஓபிஎஸ்! ’அவர்’ வர்றாரா?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை விட ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை மிகவும் அதிகமாக விமர்சித்தவர் அவரது ஆதரவாளராக இருந்த ஆர்.பி.உதயகுமார். இந்நிலையில் அவருக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் மேலும் பல நிர்வாகிகளை மதுரையிலிருந்து இழுக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு தயாராகி வருவதாகவும் இதற்கு இரண்டு முக்கிய நிர்வாகிகள் ஓகே சொன்னதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான ட்விஸ்ட்டுகள் நடந்து வருகிறது. சினிமா போல பரபரப்புகளுக்கும் விறுவிறுப்புகளுக்கும் பஞ்சமில்லாமல் நிகழ்வுகள் நடந்தேறி வருகிறது.

இது ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருக்க எடப்பாடி தரப்பிலிருந்து நிர்வாகிகளை இழக்கும் முயற்சியில் ஓபிஎஸ் தரப்பு தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறது. நிர்வாகிகள் ஓரளவு ஆதரவு இருந்தாலும் எடப்பாடிக்கு கொடுக்கும் நெருக்கடி போதவில்லை என கருதுகிறது ஓபிஎஸ் தரப்பு

கையில் சிக்கிய குடுமி! எடப்பாடி அஸ்திவாரத்தையே ஆட்ட போகும் ஓபிஎஸ்? ஜெவின் அதே பழைய பார்முலா! பின்னணி

English summary

O Panneerselvam plan to put pressure on former Madurai AIADMK minister RB Udayakumar The OPS side of AIADMK is preparing to pull more administrators from Madurai to put pressure on RB Udayakumar ; ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் மேலும் பல நிர்வாகிகளை மதுரையிலிருந்து இழுக்க அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் தரப்பு தயாராகி வருகிறது.