"நாட்டு மாடு.." ஜல்லிக்கட்டு குறித்து.. முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த அமைச்சர் பி.மூர்த்தி!

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி மாதம் 3 நாட்கள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படும். குக்கிராமத்தில் நமது கலாசார நிகழ்வுகள், பாரம்பரிய விளையாட்டு போட்டிகள் என களைகட்டும்.

மேலும், பொங்கல் பண்டிகை என்றவுடன் சட்டென நினைவுக்கு வருவது நமது வீரத்தை பறைசாற்றும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள்தான். தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Tamil Nadu Minister moorthy has said that only native cows will be allowed in this year's jallikattu. He said that unlike the previous regime, we will treat jallikattu properly