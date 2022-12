சுயநலம்.. பெரிய பதவி கொடுக்கலாம்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு.. போட்டு உடைத்த ஓபிஎஸ் அணி எம்.எல்.ஏ!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : கோவை செல்வராஜூக்கு தலைமை நிலைய செயலாளர் பதவி வழங்குவது தொடர்பாக ஓபிஎஸ் ஆலோசித்து வந்த நிலையில் அவர் திமுகவில் இணைந்துள்ளார் என ஓபிஎஸ் அணி எம்எல்ஏ ஐயப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவை மீட்கும் முயற்சியில் ஓபிஎஸ் போராடி வரும் நிலையில் சுயநலத்திற்காக கோவை செல்வராஜ் திமுகவில் இணைந்துள்ளார். இதனால், ஓபிஎஸ் அணிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு இடையே, ஓபிஎஸ்ஸின் தீவிர ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரை கடுமையாக தாக்கிப் பேசி வந்த கோவை செல்வராஜ், ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்து மொத்தமாக விலகி திமுகவில் இணைந்துள்ளார்.

English summary

OPS team MLA Ayyappan said that while OPS was discussing about giving Kovai Selvaraj the post of Chief Station Secretary, he has joined DMK. He also said that while OPS is struggling to save AIADMK, Kovai Selvaraj has joined DMK for selfish reasons.