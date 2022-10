தேவர் தங்க கவசம் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவருக்குமே இல்லை..? 2017 முடிவு தானா? வங்கி அதிகாரிகள் பரபர ஆலோசனை

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தேவர் தங்கக் கவசத்தை தங்களிடம் ஒப்படைக்கக் கோரி ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருதரப்பும் கேட்டு வருவதால், வங்கி அதிகாரிகள் வேறொரு முடிவை எடுக்கப்போவதாக தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

முத்துராமலிங்கத் தேவர் தங்க கவசத்தை பெறுவதில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கும், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான திண்டுக்கல் சீனிவாசனுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள போட்டி தென்மாவட்ட அதிமுகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தேவர் தங்கக் கவசத்தை யாரிடம் ஒப்படைப்பது என்பது பற்றி மதுரை அண்ணா நகரில் தங்க கவசம் வைக்கப்பட்டுள்ள வங்கியின் அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த குழப்பமான சூழலால், 2017-ஆம் ஆண்டு செய்தது போல மாவட்ட நிர்வாகத்திடமே தேவரின் தங்க கவசத்தை ஒப்படைக்கலாமா என்பது குறித்து வங்கி அதிகாரிகள் ஆலோசிப்பதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடியின் சகோதரர் - பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு!

English summary

As both OPS and EPS are asking for Muthuramalinga Devar's gold armor to be handed over to them, there are reports that the bank officials are discussing whether to hand over Devar's golden armor to the district administration as was done in 2017.