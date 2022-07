பெட்டி பெட்டியாய் பணம்! அள்ள அள்ள குறையாத ஆவணங்கள்! மிரண்டு போன ஐடி அதிகாரிகள்! பரபர பின்னணி..!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் கட்டுமானத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறையினர் நேற்று முன்தினம் முதல் சோதனையில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், கட்டுக்கட்டாக பணம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மதுரை அவனியாபுரத்தில் ஜெயபாரத், கிளாட்வே சிட்டி நிறுவனங்களில் 3வது நாளாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

அங்கு மட்டும் கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு தொடர்புடைய சுமார் 10 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வரும் நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் இதேபோல் சோதனை நடைபெறுவது அடுத்தடுத்து வெளியான தகவல்களின் படி உறுதியானது.

English summary

It has been reported that the income tax department has been raiding companies involved in the construction industry in Madurai since the day before yesterday, and money has been seized.