புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏன் கொண்டு வருகிறோம் தெரியுமா? மத்திய அமைச்சர் முருகன் விளக்கம்

மதுரை: தாய் மொழியில் கல்வியை கற்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் புதிய கல்விக் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் 54-வது பட்டமளிப்பு விழா தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகனை பங்கேற்றார். முன்னதாக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழக வெளிப்புறத்தில் கறுப்புக்கொடியுடன் தமமுக மற்றும் சம நீதி அமைப்பு சார்பாக சுமார் 50க்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் மொழிக்கு பெருமை சேர்த்த, மீனாட்சி ஆளும் மதுரையில் குரு பூர்ணிமா நாளில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. தமிழர்கள் உலகம் முழுவதிலும் ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள். உலகை ஆளும் சக்தி கொண்டது தமிழகத்தின் சக்திவாய்ந்த மனிதர்கள் தான். கூகுள் சுந்தர்பிச்சை, சிவநாடார், விஷ்வநாதன் ஆனந்த் ஆகியோர் பெருமை சேர்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Union Minister of State L. Murugan has said that the new education policy has been implemented so that education should be learned in the mother tongue.