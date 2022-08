போனை போட்ட ‘முக்கிய புள்ளி’! ஓவர் நைட்டில் யூடர்ன் போட்ட டாக்டர்! ஓ..மனமாற்றத்துக்கு இதுதான் காரணமா?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வாகனம் மீது செருப்பு வீசப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக மதியம் ஆவேசமாக பேசிய பாஜக மாவட்ட தலைவராக இருந்த டாக்டர் சரவணன் நள்ளிரவில் திடீரென மன்னிப்பு கேட்க என்ன காரணம்? இதன் பின்னணியில் நடந்தது என்ன? என்பது குறித்து மதுரை மாவட்டத்தில் பல்வேறு தகவல்கள் உலாவுகின்றன..

மதுரை என்றாலே பரபரப்புகளுக்கும் விறுவிறுப்புகளுக்கும் பெயர் போன மாவட்டம். அரசியலாக இருந்தாலும் சரி எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் தென் மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதுமே மதுரை மாவட்டத்தை மையமாகக் கொண்டே கடந்த ஆண்டுகளிலும் சரி இப்போது நிகழ்ந்திருக்கிறது.

அந்த வகையில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் மதுரை மாவட்டம் அரசியல் களத்தில் மீண்டும் பேசு பொருளாகி இருக்கிறது. நேற்று பாஜக திமுக இடையே நடந்த மோதல் தேசிய அளவிலும் கவனம் பெற்று இருக்கிறது.

