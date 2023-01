ஜோக்கர், அரக்கன், அசுரன்.. போர் முனை முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் கிங் வரை.. யார் இந்த ஜோகோவிச்?

சிறு வயது முதல் ஆஸ்திரேலியா ஓபன் வெற்றி வரை ஜோகோவிச்சின் பயணத்தை பற்றி பார்க்கலாம்.

Melbourne

oi-Yogeshwaran Moorthi

மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தை செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் 10வது முறையாக கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். யார் இந்த ஜோகோவிச்? ஏன் வெற்றிபெற்றதற்கு பின் அப்படியொரு கொண்டாட்டம்? அதற்கான காரணம் என்ன என்பது பற்றி பார்க்கலாம்.

டென்னிஸ் விளையாட்டு முழுக்க முழுக்க மனிதர்களின் மனஉறுதியை கேள்விக்குள்ளாக்கும் விளையாட்டு. முதல் செட்டை கோட்டைவிட்டால், மீண்டு வருவதற்குள் எதிராளி நம் மனஉறுதியை மிக எளிதாக பலவீனமடைய செய்து ஆட்டத்தை முடித்திருப்பார். அந்த 78 அடி அங்குலம் கொண்ட டென்னிஸ் கோர்ட், நம் மன உறுதி அதிகரிக்கவும் செய்யும்., சுக்குநூறாக உடைத்து போடவும் செய்யும்.

அப்படிப்பட்ட விளையாட்டில் நடாலும், ஃபெடரரும் முடிசூடா மன்னர்களாக கோலோச்சியிருந்த காலத்தில் தான் ஜோகோவிச் களம் புகுந்தார். நடாலுக்கு உடல் உழைப்பு பலம் என்றால், ஜோகோவிச்சிற்கு மனஉறுதி தான் பலம். இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், கிரிக்கெட்டில் டிராவிட்டை போல்.

English summary

Serbia's Novak Djokovic won the Australian Open tennis title for the 10th time. Who is this Djokovic? Why such a celebration after winning? Let's see what the reason is.