பறவையை காப்பாற்ற நடுரோட்டில் காரை நிறுத்திய தொழிலதிபர்.. அடுத்து படார் என வந்த சத்தம்! ஒரே பரபரப்பு

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிர தலைநகர் மும்பையில் பாலம் ஒன்றில் நடந்த விபத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பறவையை காப்பாற்ற நடுரோட்டில் காரை நிறுத்திய தொழிலதிபர்.. அடுத்து படார் என வந்த சத்தம்!

மனித இனத்தின் அபரிவிதமான வளர்ச்சி காரணமாக, முன்னெப்போதும் இல்லாத வேகத்தில் காடுகள் அழிக்கப்படுகிறது. இதனால் விலங்குகள், பறவைகள் ஆகியவற்றின் வாழ்விடங்கள் மோசமாகப் பாதிக்கப்படுகிறது.

சென்னை உட்பட.. 6 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் மழை வெளுக்குமாம்.. அலர்ட் மக்களே!

யானை செல்லும் பாதைகளில் அமைக்கப்படும் ரயில் பாதைகளில் அடிப்பட்டு யானைகள் உயிரிழப்பதும் சமீப நாட்களாக அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கும் மனித மிருக மோதலே முக்கிய காரணம்.

English summary

A businessman and his driver died in hit and run, while got down from car to save an injured bird: (பறவையைக் காப்பாற்றச் சென்ற தொழிலதிபருக்கு நேர்ந்த சோகம்) Maharashtra latest news in tamil.