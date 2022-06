உண்மையான வீடியோ மாதிரியே இருந்துச்சு... நம்பி ஏமாந்த நடிகை கங்கனா; ட்ரால் செய்யும் நெட்டிசன்கள்

Mumbai

மும்பை: கத்தார் ஏர்வேஸ் தலைவரை பகடி செய்து வெளியிடப்பட்ட வீடியோவை உண்மையென நம்பி, நடிகை கங்கனா ரனாவத் பதிவிட்ட கருத்துகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

பாலிவுட் நடிகையும் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவருமான நடிகை கங்கனா ரனாவத் தொடர்ச்சியான சர்ச்சைகளில் சிக்கி எப்போதும் தலைப்பு செய்திகளில் இடம்பெற்று வருகிறார். சினிமாவைக் கடந்து இவரது அரசியல் கருத்துகள் பல்வேறு தரப்பினர் மத்தியில் விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. இந்தநிலையில் கத்தார் ஏர்வேஸ் சிஇஓ அக்பரை பகடி செய்து வெளியிடப்பட்ட வீடியோவுக்கு கங்கனா பதிவிட்டுள்ள கருத்துகள் மக்களிடையே சிரிப்பை வரவழைத்துள்ளது.

இது ஆப்கானிஸ்தான் இல்ல! நுபுர் சர்மாவுக்கு கருத்து சொல்ல உரிமை இருக்கு! ஆதரவாய் வந்த கங்கனா ரனாவத்!

English summary

Actress Kangana shared a spoof video from internet and reacted angrily on Indians. Later, she deleted that post. But that post going rounds on Social Media.