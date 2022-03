உ.பி. அகிலேஷ் ஓட்டை பிரிச்ச ஓவைசிக்கும் மாயாவதிக்கும் அந்த 2 விருதுகள் பார்சல்...சிவசேனா கிண்டல்

Mumbai

oi-Mathivanan Maran

மும்பை: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் சமாஜ்வாதி கட்சிக்கான வாக்குகளை பிரித்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதிக்கும் மஜ்லிஸ் கட்சித் தலைவர் ஓவைசிக்கும் பாரத ரத்னா அல்லது பத்ம விபூஷண் விருதுகள் வழங்கலாம் என்று சிவசேனா மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் கிண்டலடித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் பாஜக அறுதிப்பெரும்பான்மை வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. சமாஜ்வாதி கட்சி 111 இடங்களில் வென்றுள்ளது. பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஒரு இடத்திலும் காங்கிரஸ் 2 இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

உ.பி.யில் 2017 தேர்தலை ஒப்பிடுகையில் பாஜக 50க்கும் அதிகமான இடங்களை இழந்துள்ளது. ஆனால் சமாஜ்வாதி கட்சியோ 3 மடங்கு இடங்கள் கூடுதலாக பெற்றுள்ளது. இத்தேர்தலில் தலித்துகள் வாக்குகள் சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு விழும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் பாஜக பக்கம் அந்த வாக்குகள் சாய்ந்தன. அதேபோல் 23 லட்சம் வாக்குகளை மஜ்லிஸ் கட்சியின் ஓவைசி 100 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டி பிரித்தார். இதனால் பல தொகுதிகளில் சமாஜ்வாதி கட்சியின் வெற்றி பாதிக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த பகுஜன் சமாஜ் தலைவர் மாயாவதி, முஸ்லிம்கள் சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு ஓட்டுப் போட்டுவிட்டனர். எங்களுக்கு வாக்களித்திருந்தால் பாஜகவை தடுத்திருப்போம். நாங்கள் பாஜகவின் பி டீம் என திசைதிருப்பும் பிரசாரம் செய்தனர். அதேபோல் தலித் வாக்குகள் பாஜகவுக்கு விழுந்தது என்கின்றனர். தலித் வாக்குகள் எங்களிடம்தான் இருக்கிறது என்றார்.

இதனிடையே உ.பி. தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக சிவசேனா மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக சஞ்சய் ராவத் கூறியதாவது: உ.பி. தேர்தலில் பாஜக மிகப் பெரிய வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு காரணம் மாயாவதியும் ஓவைசியும்தான். ஆகையால் இந்த இருவருக்கும் பாரத் ரத்னா அல்லது பத்ம விபூஷண் விருது வழங்கலாம். இந்த தேர்தலில் 3 மடங்கு இடங்களை கூடுதலாக பெற்றுள்ள சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவுக்கு எங்களது பாராட்டுகள். இவ்வாறு சஞ்சய் ராவத் கூறினார்.

English summary

Shiv Sena Senior leader Sanjay Raut said that BSP Chief Mayawati and Majlis President should be conferred with Padma Vibhushan and Bharat Ratna for the contributed to BJP victory in UP.