நம்பி வீட்டுக்குள்ள விட்டோம்! ஆனா அந்த ‘எக்ஸ்’ என்னை.. பரபரப்பு பாலியல் புகார் கொடுத்த பிரபல நடிகை.!

oi-Rajkumar R

மும்பை : தனக்கு 17 வயது நடந்தபோது குடும்ப நண்பர் ஒருவர் உதவுவது போல் வீட்டுக்குள் நுழைந்து தனக்கு பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு கொடுத்ததாக பிரபல பாலிவுட் நடிகை தான் எழுதிய புத்தகத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை தெரிவித்துள்ளார்.

ஹாலிவுட் தொடங்கி பாலிவுட், டோலிவுட், கோலிவுட் என திரையுலகில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் சீண்டல்கள் நடப்பதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொடங்கப்பட்ட 'மீ டூ' மூலம் நடிகைகள் மற்றும் சினிமா துறையில் உள்ள பிரபலங்கள் தங்களுக்கு நேர்ந்த பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் குறித்து வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

தற்போது அந்த விவகாரம் ஓரளவு குறைந்து இருக்கும் நிலையில் தான் சிறுவயதாக இருந்தபோது குடும்ப நண்பர் ஒருவரே தன்னை பாலியல் ரீதியாக கொடுமை செய்ததாக பிரபல பாலிவுட் நடிகை பரபரப்பு புகார் ஒன்றினை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The famous Bollywood actress has made a sensational complaint in a book she wrote when she was 17 years old and was sexually harassed by a family friend who entered the house as if to help her.