நாக்பூர் ஆர்எஸ்எஸ் தலைமை அலுவலகத்திற்கு மத்திய தொழிற் பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்பு

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் நாக்பூரில் உள்ள ஆர்எஸ்எஸ் தலைமை அலுவலகத்திற்கு மத்திய தொழிற் பாதுகாப்புப்படை (சிஐஎஸ்எஃப்) முழு பாதுகாப்பை வழங்குவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இந்த தலைமை அலுவலகத்திற்கு மாநில ரிசர்வ் போலீஸ் படையும், நாக்பூர் காவல்துறையும் பாதுகாப்பு வழங்கி வந்திருந்தது.

தற்போது இந்த இரண்டு படைகளின் பாதுகாப்புகளும் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை, இந்த பாதுகாப்பு பணியை தனது பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டுள்ளது.

English summary

The Central Industrial Security Force (CISF) has been assured full security at the RSS headquarters in Nagpur, Maharashtra. The State Reserve Police Force and Nagpur Police have been providing security to this head office for the past 15 years. Now the security of these two forces has been withdrawn and the Central Industrial Security Force has taken over this security task.