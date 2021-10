ஆர்யன் கானுக்கு கஞ்சா வாங்க ஏற்பாடு செய்தாரா அனன்யா பாண்டே? 2வது நாளாக நடிகையிடம் விசாரணை

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை : போதை பொருள் வழக்கில் ஆர்யன் கான் கைது செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்ட பாலிவுட் நடிகை அனன்யா பாண்டே, போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் ஆஜரானார். விசாரணையின் போது அனன்யா பாண்டே தான் ஒருபோதும் போதை மருந்து உட்கொள்ளவில்லை, ஆர்யனுடனான வாட்ஸ் அப் சாட் ஜோக்குக்காக செய்யப்பட்டது என்றார்.

மும்பை அருகே சொகுசு கப்பலில் போதை பொருள் பார்ட்டி நடத்தியதாக நடிகர் ஷாருக்கனின் மகன் ஆர்யன் கான் உள்ளிட்ட சிலர் அக்டோபர் 3ம் தேதி முன் கைது செய்யப்பட்டனர். மும்பையில் எம்ப்ரெஸ் என்ற சொகுசு கப்பலில் பார்ட்டி நடந்த போது செய்யப்பட்ட சோதனையில் போதை பொருட்கள் சிக்கியது.

போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு இந்த கப்பலில் ரேவ் பார்ட்டி நடக்க போவதாக கிடைத்த தகவலை வைத்து இந்த அதிரடி ரெய்டு நடத்தப்பட்டது. இந்த கப்பலில் ஆர்யன் கான் இருந்ததால் கைது செய்யப்பட்டார். பாலிவுட் சினிமா உலகிற்கு நெருக்கமான பலர், பிரபலங்கள் பலர் இந்த வழக்கில் சிக்கி உள்ளனர்.

English summary

Ananya Panday was asked whether she knows anything about Aryan Khan's drugs consumption, whether she has consumed drugs, whether she arranged drugs for Aryan Khan etc. It has been learnt that Ananya Panday has dismissed any link with drugs.