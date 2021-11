மகாராஷ்டிர அரசியலில் தலைகீழ் மாற்றம்! தேவேந்திர பட்னாவிஸை ஒதுக்கும் பாஜக? வீழ்ச்சியில் 'நட்சத்திரம்'

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: அடுத்த தலைமுறைக்கான இந்துத்துவா தலைவர், மகாராஷ்டிராவின் புதிய முகம் என்றெல்லாம் பாஜக கட்சியால் துவக்கி வைக்கப்பட்ட மகாராஷ்டிரா முன்னாள் முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், கட்சியில், தனது செல்வாக்கை இழந்து வருகிறார், என்பதை கட்சி மேலிடம் சமீபகாலமாக எடுத்து வரும் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

கடந்த மூன்று நாட்களாக நடந்த சில சம்பவங்களை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம். வினோத் தாவ்டே தேசிய செயலாளராக இருந்து பாஜக பொதுச் செயலாளராக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா சட்ட மேலவை தேர்தலுக்கு சந்திரசேகர் பவான்குலேவை நியமித்ததும் பட்னாவிஸ் புறம் தள்ளப்படுகிறார் என்பதை உறுதி செய்கின்றன. 2024ம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டசபை தேர்தல்களின்போது பாஜகவின் முகமாக தேவேந்திர பட்னாவிஸ் இருப்பாரா என்பதை சந்தேகக்குறியாக்குகிறது இந்த நிகழ்வுகள்

English summary

Former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has been losing influence in the BJP party, as indicated by the party's recent moves.