அபிலாஷா பராக்! இந்திய ராணுவ முதல் பெண் போர் விமானியாக தேர்வு... சென்னையில் பயிற்சி பெற்று சாதனை

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: சென்னை ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்ற அபிலாஷா பராக், இந்திய ராணுவத்தின் முதல் பெண் போர் விமானியாக நேற்று பொறுப்பேற்றார்.

மராட்டிய மாநிலம் நாசிக்கில் போர் விமானிகள் பயிற்சி பள்ளி உள்ளது. இங்கு ஆண்டு முழுவதும் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று நாசிக் போர் விமானிகள் பயிற்சி பள்ளியில் 36 பேர் பயிற்சி முடித்தனர்.

இவர்களுக்கு பயிற்சி நிறைவு பதக்கத்தை ராணுவ வான்பாதுகாப்பு படை தலைமை இயக்குனர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஏகேசூரி வழங்கினார்.

தைவானை சுற்றி சூழலும் சீன ராணுவ விமானங்கள்.. அமெரிக்காவுக்கு பொளேர் பதிலடி.. நடந்தது என்ன

English summary

Abilasha Barak, who trained at the Army Training Center in Chennai, became the first female fighter pilot in the Indian Army yesterday.