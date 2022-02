முக்கிய ஆலோசனை.. உத்தவ் தாக்கரேவுடன் லஞ்ச் சாப்பிட்ட சந்திரசேகரராவ்.. 2024க்கும் ரெடியாகும் பிளான்!

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிர முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே அழைப்பை ஏற்று அவருடன் தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திர சேகரராவ் லஞ்ச் சாப்பிட்டார். இந்த சந்திப்பின்போது 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்க்க காங்கிரஸ் இல்லாத 3வது அணியை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திர சேகரராவ் தொடர்ந்து பாஜகவுக்கு எதிராக பேசி வருகிறார். ‛‛இந்தியாவில் வரி ஏற்றிய முட்டாள்களே அதை குறைக்க வேண்டும். மத்தியில் ஆளும் பாஜகவை விரட்டியடிக்க தேசிய அரசியலிலும் ஈடுபடுவேன். மக்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும்'' என கடும் வார்த்தைகளால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும், மத்திய அரசையும் அவர் விமர்சித்தார்.

மேலும் புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பதிலாக பாகிஸ்தானில் நடத்தியதாக கூறப்படும் சர்ஜிகல் ஸ்ட்ரைக் எனும் துல்லிய தாக்குதல் தொடர்பான ஆதாரங்களை வெளியிடும்படி கோரிக்கை வைத்தார்.

