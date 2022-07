இது ED கூட்டணி ஆட்சிதான்.. யாரையும் பழிவாங்க மாட்டேன்.. பொடிவைத்து பேசிய பட்னாவிஸ்!

Mumbai

மும்பை: சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுக்கு பின் நான் திரும்பி வருவேன் என்று கூறிய போது சிலர் என்னை கிண்டல் செய்தார்கள். ஆனால் இப்போது சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றியுள்ளேன் என்று மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா - காங்கிரஸ் - தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சிக்கு எதிராக திடீரென சிவசேனா எம்எல்ஏ-க்கள் போர்க்கொடி தூக்கினர். சில வார போராட்டத்திற்கு பின், முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே பதவி விலகினார். இதனைத்தொடர்ந்து ஆளுநரை கோஷ்யாரியை சந்தித்து, ஆய்சியமைக்க ஏக்நாத் ஷிண்டே மற்றும் பட்னாவிஸ் இருவரும் உரிமை கோரினர். பின்னர் சிவசேனா அதிருப்தி தலைவர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவும், துணை முதலமைச்சராக பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ்-ம் பதவியேற்றனர்.

3 மணிநேரத்தில் மாற்றம்! அமைச்சரவைக்கு நோ சொல்லி துணை முதல்வரான தேவேந்திர பட்னாவிஸ்! பின்னணி என்ன?

