மசூதிகளில் தடை? மைக்ல பெட்ரோல் விலைய பேசுங்க! பாஜக, சித்தப்பாவுக்கு பதிலடி கொடுத்த ஆதித்ய தாக்கரே!

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கிகளை அகற்றாவிட்டால் போராட்டம் நடத்துவோம் என்று மிரட்டிய மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா எம்என்எஸ் தலைவர் ராஜ் தாக்கரேவுக்கு பதிலளித்துள்ள மகாராஷ்டிர அமைச்சர் ஆதித்யா தாக்கரே, மசூதிகளில் ஒலிபெருக்கிகளை அகற்றுவதற்குப் பதிலாக, பணவீக்கம் அதிகரிப்பதைப் பற்றிப் பேச வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.

மசூதிகளில் ஒலிப்பெருக்கிகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா (எம்என்எஸ்) தலைவர் ராஜ் தாக்கரே கூறியதில் இருந்து மாநிலத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

மே 3 ஆம் தேதிக்குள் மசூதிகளில் இருந்து ஒலிபெருக்கிகளை அகற்ற வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் எம்என்எஸ் தொண்டர்கள் மசூதிகளுக்கு வெளியே ஸ்பீக்கர்களை நிறுவி ஹனுமான் சாலிசாவை பாடுவார்க்ள் என்றும் ராஜ் தாக்கரே எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

Maharashtra Minister Aditya Thackeray has responded to Maharashtra Navnirman Sena MNS leader Raj Thackeray by threatening to stage a protest if loudspeakers are not removed from mosques, saying that instead of removing loudspeakers in mosques, they should talk about increasing inflation.