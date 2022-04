லெப்ட்... ரைட்... சல்யூல்ட் - 'மார்ச் பாஸ்ட்' டான்ஸ் பார்த்து ரசிக்க - கலக்கல் வீடியோ

Mumbai

oi-Jeyalakshmi C

மும்பை: கிராமத்தில் நடைபெற்ற ஒரு விழாவில் அடிக்கும் மேளத்திற்கு ஏற்ப ஒருவர் வித்தியாசமாக மார்ச் பாஸ்ட் செய்து நடனமாடியது சிரிப்பலையை உருவாக்கியுள்ளது. அவரது வித்தியாசமான நடனம் சிரிக்காத சிடுமூஞ்சி நபர்களையும் சிரிக்க வைத்து விட்டது.

கிராமத்தில் நடைபெற்ற ஒரு விழாவில் அடிக்கும் மேளத்திற்கு ஏற்ப ஒருவர் வித்தியாசமாக மார்ச் பாஸ்ட்

சாதாரணமாகவே நம் நாட்டில் எந்த விழா என்றாலும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த நடனமாடுவார்கள். திருமண விழாவோ, இறுதிச்சடங்கு ஊர்வலமோ அடிக்கும் மேளத்திற்கு ஏற்ப ஆட்டம் பாட்டம் என்று அமர்களப்படும்.

உற்சாகம் அதிகரித்தால் மேள சத்தத்திற்கு ஏற்ப கால்கள் தானாகவே நடனமாடும். போதை ஆசாமிகளுக்கு கேட்கவே வேண்டாம் தள்ளாடுவது போலவே நடனம் இருக்கும். இங்கே ஒருவர் ஆடிய வித்தியாசமான நடனம் சில நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களை சிரிப்பலையில் மூழ்கடித்துக்கொண்டிருக்கிறது.

English summary

A video off a man showing unique dance steps at his friend's wedding is going viral. In the video, the man could be seen doing march past steps. A wedding attendee recently won the hearts of netizens thanks to his unique ‘march past’ dance that made netizens comment that a soldier is never off duty.