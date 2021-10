ஒரு சிட்டிங்கிற்கு ரூ.21 லட்சம்! ஆர்யன் கானுக்கு ஆஜராகும் காஸ்ட்லி வழக்கறிஞர்! யார் இந்த ரோஹத்கி?

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை : மும்பையில் இருந்து கோவா சென்ற சொகுசு கப்பலில் போதை விருந்தில் பங்கேற்று போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக நடிகர் ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கான் உள்பட 20 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில் ஆர்யன் கானுக்கு ஆதரவாக இந்தியாவின் முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞர் முகுல் ரோஹத்கி இன்று வாதட உள்ளார். இந்தியாவின் காஸ்ட்லி வழக்கறிஞர்களில் ஒருவரான இவரை பற்றி இப்போது பார்ப்போம்.

இந்தியாவில் முதல் 10 சிறந்த வழக்கறிஞர்களின் பட்டியலில் முகுல் ரோஹத்கி உள்ளார். இவர் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி அஸ்வத் பகாரி ரோஹத்கியின் மகன் ஆவார். மும்பை அரசு கல்லூரியில் சட்டப்படிப்பு முடித்த முகுல், இந்தியாவின் 36வது தலைமை நீதிபதியான யோகேஷ் குமார் சபர்வாலிடம் உதவியாளராக சேர்ந்து வழக்கறிஞர் பயிற்சியை ஆரம்பித்தார்.

மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் ஆஜராகி வாதாடிய முகுல் ரோஹத்கி, மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் மூத்த வழக்கறிஞராக 1993ம் ஆண்டு பதவி உயர்வு பெற்றார். இவர் வாஜ்பாய் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக பணியாற்றி உள்ளார்.

English summary

Rohatgi landed in Mumbai late Monday night to appear before the Bombay High Court today for Aryan in his bail hearing. The 66-year-old senior advocate has represented several famous and critical cases in the court, including the 2002 Gujarat riots case where he appeared before the court for the government of Gujarat.