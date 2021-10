இந்திய கடற்படையின் முக்கிய ரகசியம் கசிவு.. ஒரு கமாண்டர்.. ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள் அதிரடியாக கைது

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை : கடற்கடை கமாண்டர், இரண்டு ஓய்வு பெற்ற கடற்படை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் நாட்டின் முக்கிய ரகசியங்களை கசியவிட்டதாக சிபிஐ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் மேலும் பலர் கைது செய்யப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. வெளிநாட்டு புலனாய்வு அமைப்புகள் இதன் பின்னணியில் உள்ளனவா என்பது இதுவரை தெளிவாகத் தெரியவில்லை.

இந்திய கடற்படை உலகின் சக்தி வாய்ந்த கடற்படைகளில் ஒன்று. இந்தியா மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டிருப்பதால், எல்லையை பாதுகாப்பதில் கடற்படையின் பங்கு மிகப்பெரியது.

இதற்காக இந்தியா அதி நவீன ரக கப்பல்கள் மற்றும் கடற்படை விமானங்கள் மற்றும் நீர் மூழ்கி கப்பல்களை வாங்கி குவித்து உள்ளது. பல கப்பல்களை ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கி உள்ளது. அமெரிக்காவிடம் சில கப்பல்களை வாங்கி உள்ளது.

English summary

A serving Navy officer and two retired officers have been arrested by the Central Bureau of Investigation (CBI) for allegedly leaking confidential information on the upgrade of the Navy's Kilo class submarines.