No smoking, No Alcohol சரி.. அதென்ன No Kissing Zone!.. ரொம்ப வினோதமான அறிவிப்பா இருக்கே!

Mumbai

oi-Vishnupriya R

மும்பை: மும்பையில் ஒரு குடியிருப்பு பகுதியில் அந்த கட்டடத்திற்கு வெளியில் முத்தமிட தடை செய்யப்பட்ட பகுதி (No kissing Zone) என எழுதப்பட்டிருந்தது.

பொதுவாக சில இடங்களில் புகைப்பிடிக்கக் கூடாது, எச்சில் துப்பக் கூடாது என போர்டு வைத்திருப்பதை பார்த்திருக்கிறோம். அது போல் குப்பைகளை கொட்டக் கூடாது என்றும் போர்டு வைப்பார்கள். விளம்பரங்கள் ஒட்டக் கூடாது, துண்டுபிரசுரங்கள் ஒட்டக் கூடாது, கேட்டின் முன்பு வாகனம் நிறுத்த வேண்டாம் என எழுதியிருப்பார்கள்.

ஆனால் போரிவாலியில் உள்ள ஒரு சத்யம் சிவம் சுந்தரம் குடியிருப்பு பகுதியில் அந்த கட்டடத்துக்கு வெளியே உள்ள தெருவில் முத்தமிட தடை செய்யப்பட்ட பகுதி என எழுதப்பட்டிருந்தது. இது அப்பகுதி வழியாக செல்வோரை ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளனர். பொதுவாக முத்தம் என்ற வார்த்தையை பகிரங்கமாக பெரும்பாலும் பயன்படுத்த மாட்டோம். குழந்தைகளிடம் "ஒரு முத்தம் கொடு" என வேண்டுமானாலும் கேட்டிருப்போம். ஆனால் இப்படி ஒரு சாலையில் இது போல் எதற்காக எழுதியுள்ளார்கள் என்ற காரணத்தை அறிய பலர் ஆர்வமாக உள்ளார்கள். ஏராளமானோர் புகைப்படங்களையும் எடுத்துச் செல்கிறார்கள்.

After No Honking Zone..No Traffic Zone...No Hawker Zone.. Now NO KISSING ZONE in #Mumbai . @mumbaimatterz @RoadsOfMumbai pic.twitter.com/OqPRj8SIIn

English summary

No Kissing Zone in Mumbai area goes viral in Social Media. The residents near the road says that Love pairs are often coming to that place for doing obsenes.