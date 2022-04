தொடர் வன்முறை! பொருளாதாரத்தில் இலங்கை, உக்ரைனை விட இந்தியா மோசமாகும்! சிவசேனா கடும் எச்சரிக்கை

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: ‛‛தலைநகர் டெல்லி உள்பட பெரிய நகரங்களில் தொடரும் வன்முறையால் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் இலங்கை மற்றும் உக்ரைனை விட மோசமாகும் சூழல் உருவாகலாம்'' என மத்திய பாஜக அரசுக்கு சிவசேனா கட்சியின் எம்பி சஞ்சய் ராவத் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் சமீபத்தில் ராமநவமி ஊர்வலம் நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தின்போது மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், கோவா உள்பட சில மாநிலங்களிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன. சில இடங்களில் வன்முறை வெடித்தன.

இந்த பிரச்சனை முடியும் முன்போ தலைநகர் டெல்லியிலும் வன்முறை ஏற்பட்டது. அதாவது டெல்லி ஜஹாங்கிர்பூரியில் சனிக்கிழமை நடந்த அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தில் வன்முறை ஏற்பட்டது. போலீசார் உள்பட பலர் காயமடைந்தனர்.

மதக்கலவரங்களை கண்டு ராமரே அமைதி இழந்திருப்பார்..ராமநவமி கலவரம் குறித்து சிவசேனா எம்.பி சஞ்சய் ராவத்

English summary

Amid recent tensions between communities in several states, including capital delhi, Shiv Sena's Sanjay Raut targeted the BJP, saying India's economy may face bigger challenges than the neighbouring Sri Lanka and war-hit Ukraine if big cities continue to witness such incidents.