"அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் ஆபாச படம் பாக்குறாங்க.." ஆபாச பட வழக்கில் கைதான ராஜ் குந்த்ரா சர்ச்சை ட்வீட்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: ஆபாசப் படங்களைத் தயாரித்ததாக நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ரா கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசியல்வாதிகள் ஆபாசப் படங்களைப் பார்ப்பது குறித்து அவர் பதிவிட்டுள்ள பழைய ட்வீட் வைரலாகியுள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் ஆபாசப் படங்களைத் தயாரித்த வழக்கில் மும்பை போலீசார் தங்கள் நடவடிக்கையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் ஆண் மற்றும் பெண் மாடல்கள், ஒன்பது தயாரிப்பாளர்களை மும்பை போலீஸ் கைது செய்திருந்தது.

வெப் சீரிஸில் வாய்ப்பு கொடுக்க.. ஆடிஷனில் நிர்வாணமாக நிற்க சொன்ன ராஜ் குந்த்ரா.. நடிகை பரபர புகார்

English summary

Politicians are watching porn and Porn stars are becoming actors, RAJ KUNDRA’S OLD TWEETS ON PORN GO VIRAL. Raj Kundra, the businessman husband of actor Shilpa Shetty, was arrested by Mumbai Police for allegedly making pornographic films.