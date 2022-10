5 வருட சிறைக்கு பின்.. உபா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட பேராசிரியர் ஜி.என் சாய்பாபா விடுதலை

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: கடந்த 2017ம் ஆண்டு மாவோயிஸ்ட் அமைப்பினருடன் தொடர்பில் இருந்ததாக கூறி கைது செய்யப்பட்ட டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் சாய்பாபாவை மும்பை உயர்நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது.

90% மாற்றுத்திறனாளியான இவர் மீது உபா (UAPA) உள்ளிட்ட சட்டத்தின் கீழ் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தது.

இந்த வழக்கின் மீது கடந்த 5 ஆண்டுகளாக விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் தற்போது இவருடன் சேர்த்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The Bombay High Court has acquitted Delhi University professor Saibaba, who was arrested in 2017 for being in touch with Maoist organizations. The police had registered a case against him, who is 90% differently abled, under the Act including UAPA. The case has been under investigation for the past 5 years and now all the accused including him have been acquitted.