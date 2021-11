அமைச்சர் நவாப் மாலிக் கூறியது பொய் என்பதை நிரூபியுங்கள்.. வான்கடேவின் தந்தைக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை : மும்பை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரி சமீர் வான்கடே குறித்து அமைச்சர் நவாப் மாலிக் கூறியது பொய் என்று வான் கடேப்பின் தந்தை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று மும்பை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மும்பை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரி சமீர் வான்கடே. நடிகர் ஷாருக் கானின் மகன் ஆர்யன் கான், மகாராஷ்டிரா அமைச்சர் நவாப் மாலிக் மருமகன் சமீர் கான் ஆகியோரை போதை பொருள் பயன்பாடு தொடர்பான புகாரில் கைதுசெய்தார்.

5 சவரன் நகைக்கடன் தள்ளுபடி.. கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு..!

இந்நிலையில் இந்தக் கைதுச் சம்பவங்களால் வான்கடே கடும் சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கிறார். தனது மருமகனை கைது செய்த சமீர் வான்கடேமீது, அமைச்சர் நவாப் மாலிக் அடுக்கடுக்கான புகார்களை கூறினார். சமீர் வான்கடேயின் மைத்துனர் போதைப்பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டதாக பெரும் குற்றச்சாட்டை நலப் மாலிக் கிளப்பினார். நவாப் மாலிக் தெரிவித்திருக்கிறார்.

English summary

Maharashtra Minister Nawab Malik must file an affidavit that his claims about Narcotics Control Bureau officer Sameer Wankhede is a Muslim by birth, and the birth certificate he tweeted, are verified, the Bombay High Court said today while hearing the defamation suit Mr Wankhede's father has slapped on the minister.