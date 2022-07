என்னோடு வந்த எம்எல்ஏக்களில் ஒருவர், தேர்தலில் தோற்றாலும் அரசியலில் இருந்து விலகல்: ஏக்நாத் ஷிண்டே

Mumbai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மும்பை: அடுத்த தேர்தலில் தன்னுடன் வந்த எம்எல்ஏ-க்களில் ஒருவர் தோல்வியடைந்தாலும், தான் அரசியலில் இருந்து விலகுகிறேன் என்று மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே சவால் விடுத்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டு, ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான அதிருப்தி சிவசேனா அணி - பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. மகா விகாஸ் அகாடி ஆட்சி கவிழ்ந்ததற்கு சிவசேனா காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்ததும், சிவசேனா கட்சியில் நிலவிய வாரிசு அரசியலுமே காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde on Friday declared that he would quit politics if a single MLA who joined him loses the next Assembly polls.