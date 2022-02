மதத்தை சொல்லி ஹிஜாப்பை தடுக்கிறீர்கள், ஓகே.. முதல்வர் யோகி காவி அணிவது சரியா? காங். எம்.பி. கேள்வி

Mumbai

மும்பை: ‛‛ஹிஜாப் பிரச்சனை உள்ள நிலையில் முழுநேரம் காவி உடை அணியும் முதல்வரை எப்படி பொறுத்து கொள்ள முடியும்'' என உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தை, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் ராஜ்யசபா எம்பி மஜித் மேமன் விமர்சித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி பியூ கல்லூரியில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு கிளம்பியது. உடுப்பியில் துவங்கிய இந்த போராட்டம் மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் எதிரொலித்தது. ஹிஜாப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சில இடங்களில் எதிர்தரப்பினர் காவிஷால் அணிந்து கல்லூரிகளுக்கு சென்றனர். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து சில கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது.

