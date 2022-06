உச்சம்.. மகாராஷ்டிராவில் காங்., என்சிபி கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற தயார்! சிவசேனா எம்பி பரபர தகவல்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நிலவும் அரசியல் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில்‛‛அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களுக்காக தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் உடனான கூட்டணியை விட்டு வெளியேற சிவசேனா தயாராக இருக்கிறது'' என அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரான சஞ்சய் ராவத் அறிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் 2019 சட்டசபை தேர்தலில் சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தன. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார். இந்த கூட்டணிக்கு மகா விகாஷ் அகாடி என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 4 பி.எஸ்.ஓ.க்கள்! பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு! கிட்ட நெருங்க முடியாது!

105 எம்எல்ஏக்களுடன் தனிப்பெரும் கட்சியாக பாஜக எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வந்தது. இதையடுத்து அவ்வப்போது பாஜக-சிவசேனா இடையே மோதல் போக்கு இருந்து வந்தது. சமீபகாலமாக இது அதிகரித்தது.

English summary

Amidst the political turmoil in Maharashtra, Sanjay Raut on urging rebel MLAs, MPs to come to Mumbai said that Shiv Sena will take an exit from the Maha Vikas Aghadi alliance.