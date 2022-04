"நான் என்ன விஜய் மல்லையாவா? கொந்தளிக்கும் சஞ்சய் ராவத்!மகாராஷ்டிரா அரசை கவிழ்க்க சதி என பகீர் புகார்

Mumbai

மும்பை : சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் சிவசேனா மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத்தின் சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நான் விஜய் மல்லையா? நான் மெஹுல் சோக்ஸியா? நான் நிரவ் மோடியா அல்லது அம்பானி அதானியா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ள சஞ்சய் ராவத், மகராஷ்டிராவில் ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி நடப்பதாக கூறியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் சிவசேனா கட்சியின் மூத்த தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சஞ்சய் ராவத் சுமார் 1,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நிலமோசடி செய்ததாக அமலாக்கத் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற வழக்கில் தஞ்சை ராகத்திற்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் இதனால் இந்த வழக்கு தொடர்பாக அவரது சொத்துகளை அமலாக்கத் துறை இன்று முடக்கியது. முடக்கப்பட்டுள்ள சொத்துக்களில் ரவத்தின் அலிபாக் ப்ளாட் மற்றும் மும்பை தாதரில் உள்ள வீடு ஆகியவை அடங்கும்.

