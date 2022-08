பார்ட்டி உணவில் போதை மருந்து கலப்பு.. மயங்கிய சோனாலி போகத்தை பலாத்காரம் செய்து கொலை.. சகோதரர் பகீர்

Mumbai

oi-Vishnupriya R

மும்பை: பாஜக தலைவரும் நடிகையுமான சோனாலி போகத்தின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது குடும்பத்தார் புகார் அளித்துள்ளனர். மேலும் அவருக்கு போதை மருந்து கொடுக்கப்பட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என நடிகையின் சகோதரர் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளார்.

ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சோனாலி போகத். இவர் பாஜக தலைவர் ஆவார். இவர் டிக்டாக்கில் புகழ் பெற்றவர். இவருக்கு 42 வயதாகிறது. இவர் கடந்த திங்கள்கிழமை இரவு கோவாவில் உள்ள தனது நண்பர்களுடன் இரவு நேர பார்ட்டியில் கலந்து கொண்டார்.

இதையடுத்து அவருக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு வடக்கு கோவாவில் உள்ள அஞ்சுனாில் உள்ள செயிண்ட் அந்தோணி மருத்துவமனையில் அனுமதித்த போது சிகிச்சை பலனின்றி செவ்வாய்க்கிழமை காலை இறந்தார். இவருக்கு மாரடைப்பால் மரணம் ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Sonali Phogat's brother says that her sister was given drugs and was raped by some unknown assailants.