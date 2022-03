மும்பை “நாயகன்” எல்லோருக்கு தெரியும்.. “நாயகி” தெரியுமா.? யார் இந்த கங்குபாய்..? ரியல் ஹீரோயின்..!

Mumbai

மும்பை : "கங்குபாய்" என்ற பெயர் கடந்த சில நாட்களாக இந்தியா முழுவதுமாக பேசப்படும் பெயராகவும், பேசு பொருளாகவும் மாறியிருக்கிறது. யார் இந்த கங்குபாய் ? கமல்ஹாசன் நடித்த நாயகன் படத்தின் வேலுநாயக்கர் போலவே மும்பை நகரின் மையப்பகுதியில் கோலோச்சிய ஒரு நிஜ " நாயகி" என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆனால் அதுதான் உண்மை.

பத்மாவத், பாஜிராவ் மஸ்தானி போன்ற வரலாற்று திரைப்படங்களை இயக்கிய பாலிவுட்டின் மிகச்சிறந்த இயக்குனர்களில் ஒருவரான சஞ்சய் லீலா பன்சாலியின் அடுத்த படைப்பாக கங்குபாய் கத்தியவாடி திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது.

மும்பையின் நிழல் உலக தாதாக்கள் பற்றி ஆயிரம் படங்கள் வந்து இருந்தாலும் அவை அனைத்துமே நாயகர்களை "நாயகர்களாக" கொண்டாடிய படங்கள் என்பதே உண்மை. அந்த படங்களில் நாயகி ஒன்று இறந்து விடுவார் அல்லது இரண்டு பாடலுக்கு நடனமாடுவார்.

The name "Gangubai" has become a household word and dialect all over India in the last few days. Who is this gangster? Can you believe that the colossus in the heart of Mumbai is a real "heroine" like Velunayakkar in the movie nayakan starring Kamal Haasan? But that is the truth.