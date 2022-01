''இதுக்குத்தான் தடுப்பூசி போடணும்னு சொன்னோம்'' மகாராஷ்டிரா அதிகாரிகள் சொல்லும் அலர்ட் தகவல்

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ளாதவர்கள் தான் நோய் பாதித்தால், ஆபத்தான கட்டத்துக்கு செல்வதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கொரோனா 3-வது அலை வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனால் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு, கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பு தினசரி பாதிப்பு 6 ஆயிரமாக இருந்த நிலையில், நேற்று பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்தைக் கடந்திருக்கிறது.

மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிக்கையின்படி, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 2,47,417 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் பாதிப்பு 1.94 லட்சமாக இருந்தது. இந்நிலையில், நேற்று ஒரேநாளில் 27 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் இந்தியாவில் தினசரி பாதிப்பு விகிதம் 11.5 சதவீதத்தில் இருந்து 13.11 ஆக உயர்ந்தது. இதுமிகமிக அதிகம் என சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 10 ஆயிரத்தை தாண்டி உள்ளது. மராட்டியம், மேற்கு வங்காளம், டெல்லி, தமிழ்நாடு, கர்நாடகம், உத்தரபிரதேசம், கேரளா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பால் கவலைக்குரிய மாநிலங்களாக உருவாகி வருகின்றன.

