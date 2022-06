மகாராஷ்டிரா முதல்வர் நாற்காலி.. 2019ல் விட்டு கொடுக்க மறுத்த பாஜக.. இப்போது ‛ஒகே’ சொன்னது ஏன்?

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் நிலவிய அரசியல் குழப்பத்துக்கு நடுவே அதிருப்தி சிவசேனா எம்எல்ஏக்களுடன் இணைந்து பாஜக ஆட்சி அமைக்க உள்ளது. சிவசேனா அதிருப்தி அணியின் ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ளார். இந்நிலையில் தான் 100க்கும் அதிக எம்எல்ஏக்கள் இருந்தாலும் பாஜக, ஏக்நாத் ஷிண்டேவுக்கு முதல்வர் பதவியை வழங்கியது ஏன்? என்பதற்கான காரணங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மகாராஷ்டிராவில் நகமும், சதையுமாக இருந்தது தான் பாஜக, சிவசேனா. இந்த 2 கட்சிகளும் காவிக்கொடி, இந்துத்துவா கொள்கையை கொண்டது.

120 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தும்.. பால்தாக்ரே தொண்டன் என்னை முதல்வராக்கியது பாஜக.. நெகிழும் ஏக்நாத் ஷிண்டே

ஏறக்குறைய கடந்த 30 ஆண்டுகளாக மகாராஷ்டிரா தேர்தல் என்றவுடன் மனதுக்கு வருவது என்பது பாஜக, சிவசேனா கூட்டணி தான். இந்த இரு கட்சிகளும் 1989 முதல் கூட்டணி அமைத்து உள்ளன. பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் சிவசேனா 1989ல் இணைந்தது.

